هزة أرضية بقوة 2.4 درجة وسط تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، ووفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن عمق الهزة وقعت على مسافة 5 كيلومترات.

وأشار مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن بؤرة هزة أرضية ضربت وسط تركيا، وقعت على مسافة 56 كيلومترا غرب أديامان جنوب شرق البلاد.

وأضاف الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 6 كيلومترات شمال جولباشي بمحافظة أنقرة.