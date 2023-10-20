جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينيا من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 32 فلسطينيا من محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسيمة «وفا»، إنّ من بين المعتقلين صحفيًا يُدعى مصعب قفيشة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيل، مدينتي رام الله والبيرة، وسيّرت قوة كبيرة من جيش الاحتلال آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى.

وأكدت المصادر أنّ مواجهاتٍ اندلعت في منطقة رام الله، وأطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت دون أن يبلغ عن إصابات.