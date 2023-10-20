حفلات ومهرجانات فنية «معلقة» تضامنا مع غزة

تضامناً مع أحداث غزة، قرر عدد من الفنانين إلغاء عدد من الأحداث الفنية خلال الأيام الماضية أو تأجيل إقامتها لوقت آخر، منهم الفنان حسين الجسمي الذي أعلن تأجيل حفله ضمن مهرجان «ليلة عمر» في الكويت، واعتذر لجمهوره ومتابعيه، بسبب أحداث غزة.

تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبي

كما أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبي والذي كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجاري بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بسبب الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة العربية مؤخرًا.

وكشف الفنان رامي صبري، عن قيام شركة «بلاتينيوم» المنظمة لحفله بتأجيله والذي كان من المقرر إقامته في 20 أكتوبر في أرض المعارض بالأردن، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، جراء ما يحدث من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أنغام تؤجل حفلها في دبي

وأبدت الفنانة أنغام، حزنها الشديد جراء القصف الذي يتعرض له قطاع غزة، وأعلنت تأجيل حفلها في دبي الموافق 20 أكتوبر نظرًا للأحداث المؤلمة في فلسطين، والأمر ذاته الذي أعلنه الفنان وائل جسار، فقرر تأجيل حفله في الكويت، والذي كان من المقرر إقامته في شهر نوفمبر المقبل، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

تأجيل عدد من المهرجانات الفنية

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل دورته السادسة بسبب الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخراً.

بينما قررت وزيرة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق، والأمر ذاته انطبق على الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، حيث أصدرت وزارة الثقافة قرارا بتأجيل الفعاليات والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدد الموعد الجديد لاحقًا.