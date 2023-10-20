منذر رياحنة باكيا: شكرا لغزة التي تقف بكرامة.. وقضية فلسطين لن تموت

دخل الفنان الأردني منذر رياحنة، في نوبة بكاء خلال لقاء على التلفزيون الأردني عبر «زوم»، أثناء حديثه عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة، جراء القصف المستمر الذي تتعرض له على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي راح ضحيته آلاف الشهداء والضحايا وغالبيتهم من الأطفال.

وقال منذر رياحنة، وهو يبكي: هذا الكيان سيزول، لأن المحتل لا يبقى للأبد، ولا توجد بلد تظل تحت الاحتلال سنوات طويلة، هذه سُنة الحياة والكوكب الذي نعيش عليه، وقضية فلسطين لن تُنسى ولن تموت.

منذر رياحنة: فلسطين ستظل باقية

واستطرد بكلماته: أبناء فلسطين لن ينسوا قضيتهم، حتى من يُولد خارج أرضه وفي دولة أخرى، تكون القضية الفلسطينية بداخله ويظل انتماءه لبلده حقيقة راسخة، شكرًا لغزة التي تقف بكرامة، لا نستطيع الحكي ولا الكلام، بندعي ربنا ينتقم من الاحتلال الإسرائيلي.

جرائم إسرائيل في غزة

وحوّل منذر رياحنة، حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، لساحة يضع من خلالها مقاطع فيديوهات تكشف جرائم الاحتلال الصهيوني وكل ما يقوم به من تدمير وتخريب في قطاع غزة، وقتل الأطفال وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل.