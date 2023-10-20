أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 20-10-2023 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفواكه في مصر، ثباتًا كبيرًا اليوم الجمعة 20-10-2023، في كل من أسواق الجملة والتجزئة، وأكدت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء وسوق العبور، استقرار الأسعار.

أسعار الخضروات الیوم

وتراجعت أسعار البصل والطماطم في الأسواق، بحسب البيانات الرسمية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز الخضروات التي انخفضت أسعارها بالجملة أو التجزئة.

أسعار الخضروات والفاكھة

تراجعت أسعار الطماطم في السوق المحلية للجملة بأسواق العبور، ليتراوح سعر الكيلو من 4 إلى 8 جنيهات، وتُباع في المحلات وسوق التجزئة بين 10 و15 جنيها كأعلى سعر لها.

أسعار الخضروات بسوق العبور

فيما سجلت أسعار البطاطس اليوم، في سوق الجملة 13 جنيهًا في سوق العبور، لتباع في السوق للمستهلك بـ14 جنيهًا، والبصل بين 13.5 و19.50 جنيه، لتباع للمستهلك بين 20 و25 جنيهًا، ويتراوح سعر الكوسة بين 6 و8 جنيهات، فيما يبلغ سعر الفاصوليا 11 جنيهًا، ويتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3.50 و5.5 جنيه للمستهلك بمختلف أنواعه.

أما بالنسبة لباقي أسعار الخضروات، فسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والملوخية بين 3 و4 جنيهات للمستهلك، كما يتراوح سعر الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، ويصل سعر البامية لـ35 جنيهًا للمستهلك، والثوم 25 جنيهًا، وسعر الزيتون التفاحي 45 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الفاكهة، ومنها التفاح البلدي الذي سجل 25 جنيهًا للكيلو، والموز البلدي الذي سجل 15 جنيها للكيلو، والبرقوق بـ31 جنيها للمستهلك.