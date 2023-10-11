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تراجع أسعار الخضروات والفاكھة في الأسواق الیوم الأربعاء 11-10-2023

كتب:

مريم حنفي
11:45 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 11-10-2023 في الأسواق، بعد أن سجلت بداية الأسبوع الجاري استقرارا، بسبب انخفاض الأسعار اليوم ووفرة المعروض في الأسواق المصرية. 

وترصد السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 11-10-2023 في الأسواق، كما يلي.

أسعار الخضروات الیوم

- يتراوح سعر الطماطم بين 4 و8.5 جنيه. 

- تراوح سعر البطاطس بين 12.5 و15 جنيها. 

- البصل بين 7 و10 جنيهات. 

أسعار الخضروات في سوق العبور

- تراوح سعر الفاصوليا بين 9 و15 جنيها.

- الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه. 

أسعار الخضروات والفاكھة

- تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 8 و12 جنيها. 

- تراوح سعر الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه. 

- تراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات. 

- تراوح سعر الزيتون التفاحي اليوم بين 37 و 4 جنيها. 

- تراوح سعر البرتقال البلدي اليوم بين 5 و7 جنيهات. 

- تراوح سعر الليمون البلدي بين 4.5 و8.5 جنيه. 

- تراوح سعر العنب الاحمر بين 8 و جنيها. 

- بلغ سعر التفاح الأمريكي 25 جنيها. 

- تراوح سعر البلح الرملي بين 12 و 1 جنيها. 

- الجوافة بين 3.5 و10 جنيهات. 

- المانجو بين 10 و20 جنيها. 

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