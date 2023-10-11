تراجع أسعار الخضروات والفاكھة في الأسواق الیوم الأربعاء 11-10-2023
كتب:
مريم حنفي
11:45 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 11-10-2023 في الأسواق، بعد أن سجلت بداية الأسبوع الجاري استقرارا، بسبب انخفاض الأسعار اليوم ووفرة المعروض في الأسواق المصرية.
وترصد السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 11-10-2023 في الأسواق، كما يلي.
أسعار الخضروات الیوم
- يتراوح سعر الطماطم بين 4 و8.5 جنيه.
- تراوح سعر البطاطس بين 12.5 و15 جنيها.
- البصل بين 7 و10 جنيهات.
أسعار الخضروات في سوق العبور
- تراوح سعر الفاصوليا بين 9 و15 جنيها.
- الباذنجان البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.
أسعار الخضروات والفاكھة
- تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 8 و12 جنيها.
- تراوح سعر الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.
- تراوح سعر الخيار البلدي بين 3 و7 جنيهات.
- تراوح سعر الزيتون التفاحي اليوم بين 37 و 4 جنيها.
- تراوح سعر البرتقال البلدي اليوم بين 5 و7 جنيهات.
- تراوح سعر الليمون البلدي بين 4.5 و8.5 جنيه.
- تراوح سعر العنب الاحمر بين 8 و جنيها.
- بلغ سعر التفاح الأمريكي 25 جنيها.
- تراوح سعر البلح الرملي بين 12 و 1 جنيها.
- الجوافة بين 3.5 و10 جنيهات.
- المانجو بين 10 و20 جنيها.