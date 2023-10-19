أسعار الخضروات والفاكھة في الأسواق الیوم الخميس 19-10-2023

شهدت أسعار الخضروات والفواكه في مصر ثباتًا كبيرًا اليوم الخميس 19-10-2023، في كل من أسواق الجملة والتجزئة، وأكدت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء وسوق العبور على ثبات الأسعار.

اسعار الخضروات الیوم

وتراجعت أسعار البصل والطماطم في الأسواق بحسب البيانات الرسمية، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الخضروات التي انخفضت أسعارها بالجملة أو التجزئة.

اسعار الخضروات والفاكھة

تراجعت أسعار الطماطم في السوق المحلي للجملة بأسواق العبور متراوحا سعر الكيلو من 4 إلى 7.5 جنيه، وتباع في المحلات وسوق التجزئة بين 10 إلى 15 جنيها كأعلى سعر لها.

أسعار الخضروات بسوق العبور

فيما سجلت أسعار البطاطس اليوم في سوق الجملة 13 جنيها في سوق العبور لتباع في السوق للمستهلك بـ14 جنيها، والبصل بين 13 و19.50 جنيه لتباع في للمستهلك بين 20 و25 جنيها، ويتراوح سعر الكوسة بين 5 و10 جنيها، فيما يبلغ سعر الفاصوليا 22 جنيها، ويتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 3.50 و7 جنيها للمستهلك بمختلف أنواعه.

أما بالنسبة لباقي أسعار الخضروات، فسجل سعر الفلفل الرومي البلدي بتراوح اليوم الخميس بين 10 و11 جنيها، والملوخية بين 10 لـ15 جنيها للمستهلك، كما يتراوح سعر الخيار الصوب بين 5 و7 جنيها، ويتراوح سعر البامية 33 جنيها للمستهلك، والثوم بين 30 جنيها، سعر الزيتون التفاحي 45 جنيها.

فيما انخفضت أسعار الفاكهة، ومنها التفاح البلدي الذي سجل 25 جنيها للكيلو، والموز البلدي الذي سجل 15 جنيها للكيلو، والبرقوق بـ31 جنيها للمستهلك.