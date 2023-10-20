القناة الأولى تبرز إشادة أممية بدور مصر في رفع المعاناة عن قطاع غزة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر تقريرا تلفزيونيا بعنوان «إشادة أممية بدور مصر في رفع المعاناة عن قطاع غزة».

وذكر التقرير، أنه منذ بداية التصعيد في قطاع غزة وما يشهده من ارتكاب فظائع من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كان ولا يزال لمصر دور قوي لدعم الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والذي يتضح لمختلف المنظمات الدولية التي تشيد بدور الدولة المصرية تقديم الدعم الدولي للفلسطينيين بالإضافة إلى تسهيل وصول آلاف الأطنان من المساعدات أمام معبر رفح بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسف» أكدت أهمية التنسيق مع الحكومة المصرية في إطار الاستجابة لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والتي سيتم نقلها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في مصر، أن هناك مباحثات ومساعٍ مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري على أعلى المستويات لتقديم الدعم والمساعدات للسكان في قطاع غزة مؤكدة إدانة المنظمة بقوة للهجمات على المرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني.