مفكر استراتيجي: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. عقاب جماعي

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أنَّ المشهد الحالي مثير للألم وما نراه من عدوان إسرائيلي بعمليات مكثفة تستهدف أهلنا في غزة يعد عقابا جماعيا، مستنكراً ما يحدث بقوله: «إذا كانت مشكلة إسرائيل مع حماس، فما ذنب 2.2 مليون فلسطيني محرومين من المياه والكهرباء والغذاء والخدمات الطبية فقد تم ضرب المستشفيات».

فرج: خسائر هائلة بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

وأضاف «فرج»، خلال مداخله هاتفية له لبرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ كمية هائلة من الخسائر في غزة وأقصى درجة من العقاب والتنكيل يتم إيقاعها على أهل غزة ليسقط الشهداء بأعداد كبيرة، فالعدوان الإسرائيلي يتحجج بحماس التي لا تشكل سوى أقل من 10% فقط من القطاع.

جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعب فلسطين

وتابع المفكر الاستراتيجي، أنَّ جرائم الاحتلال الاسرائيلي ترقى إلى العقاب الجماعي لأهل فلسطين، والعدوان الإسرائيلي يضغط على أهل فلسطين لدفعهم إلى الاتجاه جنوباً ناحية مصر والرئيس السيسي كان واضحاً بأن حدود مصر مؤمنة ولن نسمح بدخول الفلسطينيين إلى مصر إلا بالطرق والأساليب المشروعة.

واستطرد «فرج»، أننا رأينا الرئيس السيسي لأول مرة يتخلي عن البروتوكولات ويخرج عن التقاليد والمقابلات الداخلية التي تتم داخل الغرف المغلقة، ليتم إذاعة لقائه مع بلينكن على الهواء معلناً ثوابت مصر تجاه القضية والأحداث، وأنَّ مصر لن تسمح بتهجير أهل فلسطين إلى سيناء بهذه الأساليب لمنع تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.