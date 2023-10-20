«الأوقاف» تفتتح 16 مسجدا في عدد من المحافظات اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية اليوم الجمعة، انطلاق 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وتأتي القوافل الدعوية في الأماكن التالية:

أماكن القوافل الدعوية

1- مديرية أوقاف القاهرة- 15 مايو

2- مديرية أوقاف المنيا أبو الصفا – بني عبيد

3- مديرية أوقاف البحيرة - أبو المطامير

4- مديرية أوقاف الدقهلية - الجمالية

5- مديرية أوقاف مطروح - الضبعة

6- مديرية أوقاف الأقصر- الزينية

7- مديرية أوقاف البحر الأحمر -القصير

8- مديرية أوقاف جنوب سيناء - دهب

9- مديرية أوقاف الغربية - زفتى

10- مديرية أوقاف الوادي الجديد :الكفاح – الفرافرة

افتتاح المساجد في المحافظات

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى، جرى افتتاح 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه حتى اليوم، إلى 260 مسجدًا، منها 192 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

مساجد الدقهلية

1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه

2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم

3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين

مساجد البحيرة

4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور

5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار

6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباي - مركز المحمودية

7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد

مساجد المنيا

8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص

9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا

10. مسجد النور - باب الحرس في دمياط.

11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر في القليوبية.

شرق مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس

13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق

14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الجيزة

15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة

16. مسجد التوحيد – كرداسة