أهالي سيناء وقوافل التحالف من أمام معبر رفح: قلوبنا مع غزة

بعد أن جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي غزة إلى أرض سيناء، انطلقت مظاهرات دعم وتأييد للرئيس وللقضية الفلسطينية في أنحاء مختلفة من الجمهورية، بينما انطلقت وقفة تضامنية أمام معبر رفح استعدادًا لنقل المساعدات الإنسانية لأهالي غزة من خلال المعبر.

من العريش إلى معبر رفح

منذ السابعة صباحًا، انطلق «عماد اليماني» أحد أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، من أمام منزله، بصحبة العشرات من جيرانه وأصدقائه وأقاربه في اتجاه معبر رفح البري الحدودي مع غزة، للمشاركة في قوافل الدعم والإغاثة المتواجدة بالمعبر والمقرر دخولها إلى القطاع المحتل خلال الساعات المقبلة.

«خرجنا النهاردة عشان نقدم رسالة للعالم من أهالي سيناء ومن مصر كلها، أحنا رهن إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحشد ضد أي فكره تمس الأمن القومي المصري»، بتلك الكلمات تحدث اليماني إلى «الوطن» عن انطلاقه منذ الصباح في اتجاه معبر رفح.

ورفع المئات من أهالي سيناء العلمين الفلسطيني والمصري فور وصولهم إلى معبر رفح البري، تعبيرًا عن تأييد ودعم أهالي غزة في أزمتهم الحالية ودعم القضية الفلسطينية عمومًا، حسب قوله.

متطوعو التحالف الوطني أمام المعبر

من ناحية أخرى، اصطف العشرات من شباب المتطوعين التابعين لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي أمام معبر رفح استعدادًا لدخول المساعدات عبر المعبر وتوصيلها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

على مدار الأيام الماضية، قام المتطوعون بتعبئة المساعدات وتجهيز الشاحنات تمهيدًا لنقلها إلى غزة عبر معبر رفح البري، وتنوعت المساعدات بين مواد غذائية وطبية وأغطية، فضلًا عن التبرع بالدم لدعم الأشقاء في غزة ضد العدوان الإسرائيلي عليهم.

«محمد صابر» أحد الشباب المتطوع ضمن قوافل المساعدات التابعة لمؤسسة صناع الخير، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق من القاهرة في اتجاه مدينة العريش المصرية بمحافظة شمال سيناء، بصحبة قوافل المساعدات التي تبرعت بها المؤسسة إلى معبر رفح الحدودي مع غزة، منذ مساء السبت الماضي ولا يزال مقيما أمام المعبر حتى الآن.