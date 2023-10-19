مدارس شمال سيناء تعلن الحداد 3 أيام على شهداء غزة (صور)

أعلنت غالبية المدارس في شمال سيناء، اليوم، حالة الحداد 3 أيام على شهداء قطاع غزة من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ المدنيين.

وبدأ طابور الصباح، اليوم، بكلمات رثاء وقرآن كريم، حدادا على شهداء غزة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، إنّ جميع مدارس المحافظة مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، وإنّه لا حديث اليوم غير الحديث عن غزة، وكرامة الشعب العربي.

قضية فلسطين العادلة

وأضاف نحن جميعا مع فلسطين وقضية الشعب الفلسطيني العاجلة، ومع جميع القرارات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إعادة الحق المغتصب لأصحابه ووقف العنف ضد المدنيين الأبرياء.

وأعلنت مدرسة بسمة سعيد راشد الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، وأكدت الطالبات في طابور الصباح أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، ولا تنازل أو تهاون عن الحقوق.