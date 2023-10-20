قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملة اعتقالات واسعة طالت 44 فلسطينيًا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، كما أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة صوريف وبلدة السموع، فجر اليوم، واعتقلت 32 فلسطينيًا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 12 فلسطينيًا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، يشار إلى أنه ومنذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال بالضفة الغربية المحتلة، أكثر من 6000 حالة اعتقال.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميًا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

العدوان الإسرائيلي

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي، والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى بالضفة والقطاع، وألحق دمارًا هائلًا بالمستشفيات والمدارس والمنازل والبنى التحتية في ظل قطع متعمد للكهرباء والمياه، ومنع لدخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية لسكان غزة.