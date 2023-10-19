طارق فهمي لـ«الشاهد»: إسرائيل دولة مشوهة متقطعة الأوصال تبحث عن عمق وامتداد استراتيجي

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ سيناء الجائزة الكبرى وفقا للمشروع الصهيوني، حيث تمثل مناطق توسع كبيرة وبُعدا جيوستراتيجي وتأمين للدولة، لافتًا إلى أن الطيارين الإسرائيليين لا يتدربون في إسرائيل، لكن في تركيا ودول أفريقية، لأن مساحتها غير كبيرة ولا تسمح بالتدريب.

خريطة إسرائيل

أضاف «فهمي» خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد» عبر قناة «إكسترا نيوز»: «عندما ننظر إلى خريطة إسرائيل الرسمية، سنجدها شيئا متقطع الأوصال، فالمدن الشمالية صناعية، وشلل إسرائيل يأتي من الشمال، أي المناطق التي بها التجمع الاقتصادي والعائلات الكبرى».

المشروعات الخاصة بالتكنولوجيا

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «إسرائيل يحكمها 5 عائلات اقتصادية تعمل في المشروعات الخاصة بالتكنولوجيا وريادة الأعمال وغيرها، وبالتالي، فإنها تحتاج إلى عمق وامتداد استراتيجي، حتى يكون هناك مدة إنذار استراتيجي يدافع عن الدولة بحدودها غير المتكاملة».