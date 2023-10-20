تجهيزات في ساحة أبو الحجاج بالأقصر لوقفة تضامنية مع الفلسطينيين

تشهد ساحة أبو الحجاج الأقصري بمدينة الأقصر، تجهيزات على قدم وساق استعدادا لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤيدة لموقف القيادة السياسية، والمقرر لها عقب صلاة الجمعة مباشرة، إذ تزينت الساحة بأعلام فلسطين، وعبارات دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين.

3 مساجد لصلاة الغائب في الأقصر

وتستعد 3 مساجد بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين في عدد من المساجد البالغ عددها 120 مسجدا في محافظات الجمهورية.

وخصصت مديرية أوقاف الأقصر هذه المساجد بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بالأقصر.

أماكن صلاة الغائب في الأقصر

ووفقاً لما حددته الوزارة فإنّ مساجد محافظة الأقصر، التي تؤدي صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، هي مساجد سيدي أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر، ومسجد الساحة الرضوانية بقرية البغدادي، ومسجد ساحة الشيخ الطيب بمركز القرنة.