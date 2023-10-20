تنظيم ندوات إرشادية عن زراعة القمح في مراكز كفر الشيخ

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ في تنظيم الندوات الإرشادية عن العمليات الزراعية في محصول القمح، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنظيم الندوات الإرشادية عن محصول القمح

ونظمت مديرية الزراعة ندوة إرشادية بمركز مطوبس، ضمن فعاليات برنامج الحملة القومية لمحصول القمح، بحضور كل من الدكتور خالد الدمرداش، والدكتور محمد صحصاح، والمهندس محمد الشناوي، والمهندس عبد الله عبد الرشيد، والدكتور سرحان السخيني، كما تم أيضاً تنظيم ندوة إرشادية بمركز سيدي سالم بحضور الدكتور السيد عبد الحميد، والدكتور واصف عبد الصمد، والدكتورة عزة خفاجي، والمهندس عبد الله الماوي، والمهندس محمد الشناوي، والمهندس أحمد جلو، والمهندس منصور ممدوح.

تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة

وأكد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه تم تنظيم الندوات الإرشادية عن العمليات الزراعية في محصول القمح، بهدف تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة، وتوقيتات الزراعة، والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح ، تمهيداً للبدء في تطبيق الدورة الزراعية.

مستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح بكفر الشيخ

وأشار «غربية»، إلى أنّه مستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح من الأقماح التي سوف تُزرع في حقول محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال العام الجاري 2023، بما يضمن توفير قمح عالٍ الجودة، لافتاً أنّ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد طرحت هذا العام أصنافاً من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية والتي تصل لنحو 30 أردب قمح لكل فدان، وهي من أصناف تقاوي «قمح 95، وجيزة 171، وسدس 14، ومصر 3».