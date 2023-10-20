«الهلال الأحمر»: زيادة عدد الشاحنات أمام معبر رفح لـ175 شاحنة

وقفات تضامنية ومسيرات يقوم بها مواطنون وأحزاب سياسية في شمال سيناء، لدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

تجهيز الشاحنات لدخول قطاع غزة

من جانبه، أكد الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في بيان صادر اليوم، أنه تم زيادة عدد الشاحنات أمام معبر رفح إلى 175 شاحنة، جاهزة للدخول إلى معبر رفح في اتجاه قطاع غزة.

وقال الدكتور رائد عبد الناصر المنسق العام للهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الشاحنات تم تحميلها على «باكيتات خشبية» لتكون جاهزة النقل والتحميل، مضيفا أن هناك وقفة لمهتمين أمام البوابة الرئيسية لمعبر رفح، بعد إزالة السواتر الأسمنتية من الجانب المصري، استعدادًا لدخول المساعدات إلى القطاع.

الأمين العام للأمم المتحدة يصل مطار العريش

من جهة أخرى، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مطار العريش الدولي، لعقد مؤتمر صحفي أمام بوابة معبر رفح، والمطالبة بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتم تجهيز المنطقة الكبيرة أمام معبر رفح البري، لوصول الضيوف والمراقبين والمتضامنين مع أهالي قطاع غزة، إضافة إلى نشطاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالمحافظة، وشيوخ وأبناء القبائل.