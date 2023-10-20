زيادة أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح إلى 175

أكد مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، وجود استعدادات مكثفة قبيل دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح، موضحًا: «يبدو أننا أمام اللحظات النهائية قُبيل الاستعداد لدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية».

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أنه جرى زيادة أعداد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح إلى 175 شاحنة، بالإضافة إلى أعداد أخرى كبيرة تقف على الطريق في المسافة الواقعة بين مدينة رفح والشيخ زويد، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم وقفات تضامنية أمام معبر رفح دعما للقضية الفلسطينية.

وتابع: «الصورة من خلفي تظهر حجما وأعدادا كبيرة من المشاركين والمتطوعين الذين وقفوا واعتصموا أمام معبر رفح البري خلال الأيام الماضية، وكل هذا المشهد يؤكد أن اللحظات باتت قريبة للإعلان الرسمي عن دخول الأراضي الفلسطينية، وهناك مؤتمر صحفي لجوتيريش سيعقد حول سبل إيصال المساعدات لغزة».