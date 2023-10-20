استعدادات مكثفة ووقفات تضامنية قبل دخول المساعدات إلى معبر رفح

يصطف التحالف الوطني للعمل الأهلي أمام معبر رفح استعدادا لدخول المساعدات عبر معبر رفح وتجرى استعدادات مكثفة بمحيط المعبر من تجهيز الطريق وإصلاحه أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.

مساعدات غزة

ويقوم عدد من أبناء سيناء بعمل وقفة تضامنية من مع الأشقاء في غزة أمام من معبر رفح، وسوف تدخل المساعدات إلى المعبر محملة بكراتين المواد الغذائية، والمساعدات الطبية اللازمة، لتقديم العون والمساعدة إلى إلى أهالينا في غزة.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن عن تنظيم قافلة مساعدات ضخمة إلى قطاع غزة، بمشاركة واسعة من المواطنين بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحا أن المساعدات تم تجهيزها عبارة عن مواد غذائية، ومياه، وأدوية، إضافة إلى وحدات سكنية متنقلة.

مساعدات التحالف الوطني

وأكد التحالف الوطني أن المتطوعين قاموا بتعبئة المساعدات وتجهيز الشاحنات المساعدات وتجهيز الشاحنات لنقلها إلى غزة عبر معبر رفح البري، مؤكدا أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، إذ تم تطوع العديد منهم لتجهيز المساعدات، فضلا عن التبرع بالدم والمال لدعم الأشقاء في غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.