«غرفة السياحة»: فتح باب التقديم للحج الشهر المقبل

أكد أحمد وحيد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ وزارة الداخلية ستبدأ غدًا السبت، في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك حتى 6 نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أنه وفقًا لجميع المؤشرات الحالية، فإن وزارة السياحة والآثار ستفتح باب التقدم للحج السياحي خلال الشهر المقبل.

ضوابط الحج السياحي

وأضاف «وحيد» لـ«الوطن»، أنّ وزارة السياحة والآثار، ستُعلن الضوابط المنظمة لموسم الحج لهذا العام في بداية الشهر المقبل، لافتًا إلى أنّ الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، لن تشهد أي تغيير عن سابقتها بالعام الماضي، سوى في بعض الأمور الفنية البسيطة التي تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للحجاج .

لجنة لتنظيم موسم الحج السياحي

وفي السياق ذاته، من المنتظر أنّ يُصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال الساعات القليلة المقبلة، قرارًا بتشكيل لجنة من شركات السياحة، تكون مسؤوليتها المساعدة في تنظيم موسم الحج السياحي وإبرام التعاقدات مع شركات الطوافة التي ستتولى تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بكل من منى وعرفات.