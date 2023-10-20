انتهاء فترة فحص طلبات اعتراضات مرشحي انتخابات الرئاسة غدا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، انتهاء فترة فحص طلبات اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، التي من المقرر استمرارها لمدة 3 أيام، بدأت من أمس الخميس 19 أكتوبر، وتنتهي غدًا السبت 21 أكتوبر.

فحص طلبات اعتراضات مرشحي انتخابات الرئاسة

ومن المقرر، إخطار المرشح الرئاسي المستبعد من خوض السباق الانتخابي، بقرار الاستبعاد وأسبابه، الأحد المقبل 22 أكتوبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، حق كل من تقدم بطلب للترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، في الاعتراض لدى الهيئة على أى طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، الثلاثاء الماضي 17 أكتوبر.

الانتخابات الرئاسية 2024

كما تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية، فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التي قُدمت.