أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، بحسب القرار رقم 24 لسنة 2023، وهي قائمة مبدئية، يحق بعدها لأي مرشح الاعتراض على ترشح آخر، ثم الفصل في الاعتراضات وتلقي الطعون، لكن متى تعلن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والأسماء التي ستخوض ماراثون الانتخابات؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يوم 9 نوفمبر، هو موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبعدها، ستبدأ عملية الدعاية الانتخابية، ثم التصويت في اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات.

القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية أعلنت القائمة المبدئية للمرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر.

يذكر أن لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهت من فحص طلبات الترشح الأربعة وفحصت جميع الأوراق المقدمة، التي تمثلت في شهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء وإقرار الذمة المالية والتقرير الخاص بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين.

الانتخابات تجرى في 10 آلاف و85 لجنة فرعية

وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وعاينتها الهيئة للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.