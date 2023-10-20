انخفاض درجات الحرارة.. هيئة الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم

على مدار الأيام القليلة الماضية، كان هناك انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتحديدا في فترات الليل، وأعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من فترات الليل

وأوضحا الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنتشر الشبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، اليوم، على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وتستمر حتى غدٍ السبت على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.