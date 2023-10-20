متى تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ والشعور بالبرودة، حيث مازال الناس يشعرون بالحرارة حتى مع قرب نهاية شهر أكتوبر.

ويأتي ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية، بسبب تعرض البلاد لمرتفع جوى خلال فصل الخريف.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في نهاية شهر نوفمبر، مشيرين إلى بدء الشعور بالأجواء الخريفية ونسائم الهواء وانكسار درجات الحرارة بداية من أكتوبر الجاري، وهو ما يتعين على المواطنين ارتداء جاكت خفيف عند الخروج في الصباح الباكر أو ساعات متأخرة من الليل.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وفق بيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الجمعة 20-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 21-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 22-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 21 درجة مئوية.