مبادرة لفرش 4 غرف بـ85 ألف جنيه بالتقسيط.. اعرف المكان ومواعيد العمل

تيسيرا على المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج، أطلقت الهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع قادر للصناعات المتطورة، مبادرة لتوفير الأثاث للمصريين بأسعار مخفضة وبنظام التقسيط.

وأعلن مصنع قادر اطلاق المبادرة تحت عنوان «إفرش بيتك»، وهي مبادرة لتوفير أثاث بأحدث التصميمات، وبسعر مخفض، مع إمكانية التقسيط.

مبادرة تقسيط الأثاث

تتضمن مبادرة «إفرش بيتك» توفير أثاث 4 غرف كاملة، بسعر 85 ألف جنيهًا، مع ضمان لمدة عام ضد عيوب الصناعة، وبدون مقدم، مع إمكانية أن يتم سداد المبلغ على أقساط حتى 96 شهرا.

مبادرة إفرش بيتك

يمكن شراء الأثاث الذي تحتاجه من مصنع قادر للصناعات المتطورة، الموجود أول شارع الطيران في مدينة نصر، أمام فندق «سونستا».

مواعيد عمل مبادرة إفرش بيتك

يكون مواعيد عمل معرض الأثاث الأيام من الأحد إلى الخميس، بدء من الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.

وعمل مصنع قادر للصناعات المتطورة، في وقت سابق، على تجهيز وتأثيث عددًا من المقار الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وعددًا من الفنادق المتميزة بمصر وخارجها، وأبراج وزارة المالية، ومكاتب ومعامل الصادرات والوارادات، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومبنى هيئة قضايا الدولة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات، ومقار تابعة لمجلس الوزراء.