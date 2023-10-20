«الأوقاف» تقيم صلاة الغائب على شهداء فلسطين بعد صلاة الجمعة 

تقيم وزارة الأوقاف المصرية، صلاة الغائب على شهداء فلسطين، اليوم، عقب صلاة الجمعة، وذلك تضامنًا مع شهداء فلسطين عقب قصف كنيسة الروم الأرثوذكس، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي كان يحتمى فيها المدنيون مسلمين ومسيحيين.

أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين

وأوضحت الأوقاف، أنّ إقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين، ستكون في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، موضحة في بيانها: «مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم، يؤدي قيادات الأوقاف صلاة الغائب في أكثر من 120 مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023».

وتوجهت «الأوقاف» خلال إعلانها إقامة صلاة الغائب عن شهداء فلسطين، بالدعاء إلى الأهالي في فلسطين قائلة: «نسأل الله (عز وجل) أنّ يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته، وأنّ يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأنّ يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم».

مساجد الأوقاف تقيم صلاة الغائب

وحددت الأوقاف عددًا من المساجد الكبرى لإقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين، منها مسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة نفيسة، مسجد فاطمة الزهراء، مسجد السيدة خديجة، مسجد صلاة الدين، وعددًا آخر من المساجد على مستوى محافظات الجمهورية.