أماكن صلاة الغائب على شهداء فلسطين بجميع المحافظات.. أكثر من 120 مسجدا

تشهد جميع المحافظات أداء صلاة الغائب على شهداء فلسطين، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر، في عدد من المساجد التي حددتها وزارة الأوقاف والتي بلغ عددها أكثر من 120 مسجدًا في مختلف المحافظات، حيث من المقرر أداء صلاة الغائب فضلًا عن الدعاء بالشفاء للمصابين، وبأن يرفع الله البلاء عن غزة وأهلها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن صلاة الغائب على شهداء فلسطين في جميع المحافظات.

كيف تصلى صلاة الغائب على الشهيد؟

وأجابت وزارة الأوقاف في بيان لها، على سؤال الآلاف حول كيف تصلى صلاة الغائب على شهداء فلسطين أو أي متوفى، بأنّ مثلها مثل صلاة الجنازة وشروطها مثلها، من حيث الوضوء وأيضًا الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فضلًا عن النية وستر العورة، واستقبال القبلة، حيث يتوجه الإنسان للقبلة وينوي ويؤدي صلاة الجنازة على الغائب.

خطوات أداء صلاة الغائب

وتتضمن صلاة الغائب 4 تكبيرات، كل تكبيرة تعد ركعة، وتؤدى الصلاة كالآتي:

- التكبيرة الأولى ثم قراءة الفاتحة.

- التكبيرة الثانية ثم قراءة النصف الثاني من التشهد بدءًا من اللهم صل على محمد وحتى آخر التشهد.

- التكبيرة الثالثة ثم قراءة الأدعية للمتوفي بكافة الأدعية التي يرغب المُصلي الدعاء بها للميت.

- التكبيرة الأخيرة ويتلى بعدها دعاء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله، ثم الدعاء للمتوفي والمسلمين أجمعين، ثم التسليم على يمينه وعلى شماله.

أماكن صلاة الغائب على شهداء فلسطين

وخصصت وزارة الأوقاف عددا من المساجد الكبرى والشهيرة في جميع المحافظات، والتي جاءت كالآتي:

أماكن صلاة الغائب على الشهداء بالإسكندرية، والبحيرة، والسويس، ومطروح، وبورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط:

أماكن صلاة الغائب على شهداء فلسطين في القاهرة والجيزة:

أماكن صلاة الغائب على شهداء فلسطين في باقي المحافظات: