آلاف المواطنين في كفر الشيخ يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

أدى آلاف المصلين بمحافظة كفر الشيخ، صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي بدأ منذ 14 يوما، داعين الله أن يقبلهم من الشهداء، وأن ينصر الشعب الفلسطيني.

صلاة الغائب على أرواح الشهداء في فلسطين

كما شهد مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أداء آلاف المصلين داخل صحن المسجد وفي الساحة المباشرة له، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في فلسطين، كما تضرعوا إلى الله أن ينصر الشعب الفلسطيني على العدو المحتل، وأن يتغمد الشهداء برحمته ومغفرته، ويحفظ أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

مساجد كفر الشيخ تؤدي صلاة الغائب على أرواح الشهداء

بينما شهدت عدد من مساجد محافظة كفر الشيخ، أداء صلاة الغائب على الشهداء في فلسطين، طالبين من المولى أن يلطف بالأحياء من أبناء الشعب الفلسطيني، ويرحم الشهداء الذين فارقوا الحياة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.