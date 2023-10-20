هزة أرضية بقوة 2.5 درجة تضرب فرنسا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم، فرنسا على عمق 5 كيلومترات، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت فرنسا على مسافة 52 كيلومترا جنوب ليموج جنوبي غرب البلاد، وعلى مسافة 14 كيلومترا شرق ثيفاير جنوبي غرب فرنسا.

هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين فرنسا وألمانيا

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين فرنسا وألمانيا على عمق 5 كيلومترات.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إنّ بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 13 كيلومترا جنوب ستراسبورج الفرنسية، و79 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة كارلسروه جنوبي غرب ألمانيا.