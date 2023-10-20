مسيرات حاشدة في كفر الشيخ لدعم القضية الفلسطينية

خرجت اليوم الجمعة مسيرات حاشدة للآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، إلى ميدان النصر في وسط العاصمة مدينة كفر الشيخ، حيث تعالت الهتافات المدوية والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، وداعمة في ذات الوقت لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رفض تهجير الأشقاء وتصفية القضية الفلسطينية.

مسيرات مؤيدة للقضية الفلسطينية وموقف الرئيس السيسي

شهد ميدان النصر في مدينة كفر الشيخ، اليوم الجمعة هتافات من قبل الآلاف من المواطنين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي «الموت لجيش الاحتلال، وبالروح وبالدم نفديك يا أقصي، وخبير خبير يا يهود جيش محمد سوف يعود»، كما هتفوا «تحيا مصر، عاش الرئيس عبد الفتاح السيسي».

الآلاف يدعمون الأشقاء في فلسطين

كما يشهد ميدان النصر في مدينة كفر الشيخ، تزايدا غير مسبوق في أعداد المواطنين الداعمين للقضية الفلسطينية والمؤيدين لموقف الرئيس السيسي، مطالبين بتوفير كافة المساعدات الطبية، والغذائية للأشقاء في غزة، وفتح معبر رفح لإدخال كافة المساعدات لشعبنا في فلسطين، مطالبين الرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.