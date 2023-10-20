وزير الأوقاف الجزائري يشيد بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية

أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، بدور مصر الكبير في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيم، الذي رفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم ووطنهم، مؤكدًا أن مصر في الطبيعي ترحب بهم ولكن ليس في حالة تهجيرهم قسرًا.

وقال بلمهدي، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء الفتوى وتحديات الألفية الثالثة الذي اختتم أعماله أمس، إنه يجب على قادة العالم العربي وأصحاب الضمائر الحية من الغرب أن يتحدوا من أجل وقف قتل الأطفال والنساء ومنع الظلم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني وترفضه كل الأديان السماوية.

القضية الفلسطينية هي قضية الفطرة السوية

وأكد أن القضية الفلسطينية قضية الفطرة السوية وهي قضية عادلة ولن تسقط بالتخاذل أو التكاسل ولا وجود لتفاهم خارج دائرة فلسطين والشعب الفلسطيني.

وأضاف ندعو من كل منابرنا ونطالب بأن يلتزم هذا المحتل باللوائح الأممية وأن يترك هذا الظلم والتهجير الممنهج والإبادة والتطهير العرقي.