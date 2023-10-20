«الكرملين»: وصف الرئيس الأمريكي لـ بوتين بـ«الطاغية» غير مقبول

قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إنّ وصف جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالطاغية غير مقبول، مضيفة أنّ تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تقارن بين بوتين و«حماس» غير مقبولة.

وأشارت الرئاسة الروسية، إلى أنّ الوقت الراهن، ربما يمثل لحظة خطيرة على الساحة الدولية، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«حماس» والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة تليفزيونية مصورة، إنّ «حماس» والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمثلان تهديدين مختلفين، لكنهما يشتركان في تدمير ديمقراطية مجاورة بالكامل، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، أشار في وقت سابق، إلى أنّ «موسكو» و«واشنطن» لا تتواصلان في الشرق الأوسط بشكل ثنائي.