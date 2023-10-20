عضو بمجلس الشيوخ: حالة من التحول والتعاطف تجاه القضية الفلسطينية إقليميا وعالميا

قال اللواء أيمن عبد المحسن، العضو بمجلس الشيوخ، إنَّ نتائج الرسائل القوية التي وجهها الرئيس السيسي خلال المؤتمر الأخير مع المستشار الألماني، تؤكد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ليكون لها صدى ورد فعل واسع النطاق سواء على المستوى العربي أو على المستوى الشعبي والبرلماني الداخلي أو الدولي.

«عبد المحسن»: تعاطف كبير مع القضية الفلسطينية اقليميا وعالميا

وأضاف «عبد المحسن»، خلال مداخلة هاتفية له لـ«أخبار dmc»، والمُذاع على قناة «dmc»، أنَّ حالة من التوافق والتحول الغريب تجاه القضية الفلسطينية والتعاطف الكبير معها، وعلى مدار اليومين الماضيين عبر البرلمان المصري عن أهمية القضية الفلسطينية وأنها قضية القضايا وقضية العرب الأولى.

الشعب المصري يصطف خلف قيادته

وتابع العضو بمجلس الشيوخ، أنَّ الشعب المصري يصطف خلف قيادته ويعبر عن رأيه ورفضه للأعمال الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وقواته ضد شعب غزة، وكذلك رفض فكرة التهجير، وهناك توافق دولي ومؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة بمعبر رفح، وفتح المعبر اليوم لدخول المساعدات الإنسانية، والبرلمان المصري والعربي والعالم كله صدقوا على إدانة الاعتداءات واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة ضد الانتهاكات بحق شعب فلسطين، والمساعدة في دعم ودخول المساعدات لأهالي القطاع.