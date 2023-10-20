10 نقاط ترصد الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

استيقظ العالم يوم 7 أكتوبر على اندلاع طوفان الأقصى بعدما قررت الفصائل الفلسطينية القيام بعمليات بالداخل الإسرائيلي ردا على الانتهاكات المتكررة لإسرائيل لساحة المسجد الأقصى، قابلته إسرائيل باعتداء غاشم وصف بأنه إبادة جماعية غير مسبوقة باستهداف قطاع غزة بالقصف بصورة كاملة متضمنة المباني السكنية والمساجد والكنائس والمدارس.

10 نقاط تبرز دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

دور مصر الداعم للدول العربية وخاصة للشقيقة فلسطين لا يمكن حصره في سطور، فكانت دائما مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية في الحرب والسلام، ولم تدخر مصر جهدا لنصرة القضية الفلسطينية منذ عام 1948، وفيما يلي أبرز النقاط التي تبرز الجهود المصرية في القضية الفلسطينية كما رصدتها القناة الأولى المصرية.

- دعم مصري كامل في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية وكذلك المجتمعية والإنسانية.

- عقد العديد من اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس السيسي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

- جهود كبيرة لترتيب البيت الفلسطيني من الداخل من خلال دعم مسار الانتخابات العامة والرئاسية والخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني.

- عقد لقاءات عدة مع الأردن لتنسيق الجهود فيما يتعلق بتصدير القضية الفلسطينية للواجهتين الإقليمية والدولية

مفاوضات مكثفة باستمرار

- كثف قادة مصر والأردن وفلسطين اتصالاتهم ولقاءاتهم لإعادة تنشيط مفاوضات السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

- مصر دشنت قمة رباعية دولية بالتعاون مع الأردن وفرنسا وألمانيا لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

- مصر تحاول وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء خلال جميع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

- زيادة وقت فتح المعابر الإنسانية بين مصر وقطاع غزة لاستقبال المرضى والمصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

- إدخال شاحنات «تحيا مصر» المسؤولة عن توصيل المساعدات الإنسانية من أدوية وسلع غذائية إلى معبر رفح.

- دعم عضوية فلسطين في منتدى غاز شرق المتوسط للحفاظ على المقدرات الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية.