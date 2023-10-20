كندة علوش: سنظل ندافع عن القضية الفلسطينية لآخر لحظة في العمر

أعربت الفنانة كندة علوش عن استيائها الشديد لما يحدث من جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، ومنها قصف مستشفي المعمداني، الذي راح ضحيته مئات الأطفال.

كندة علوش تدعم الشعب الفلسطيني

وقالت كندة علوش لـ «الوطن»: «سنظل ندافع عن القضية الفلسطينية لآخر لحظة في العمر، وسوف نذهب إلى منصة الجندي المجهول بعد صلاة الجمعة بمدينة نصر من أجل أن يصل صوتنا إلى كل العالم».

كندة علوش تشارك في مسيرات الدعم بالمنصة

وأضافت أنه يجب علي كل فنان أن يقف بجوار بلده في تلك الظروف حتي تمر المحنة بسلام، لذلك أدعو الجميع بالمشاركة بصوته من أجل إنقاذ المئات من أهالي غزة خاصة الأطفال منهم.

جرائم إسرائيل في غزة

وتعرض مستشفى المعمداني في غزة لقصف إسرائيلي راح ضحيته المئات أغلبهم من الأطفال، وسادت حالة من الحزن والغضب على الوسط الفني وتحولت صفحاتهم إلى دفاتر لدعم القضية الفلسطينية وإدانة قصف مستشفى المعمداني من الاحتلال الإسرائيلي.