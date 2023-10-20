«المؤلفين والملحنين» تدعو جموع الشعب لمسيرات نصرة القضية الفلسطينية

دعا الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو» جموع الشعب المصري للانضمام للمسيرات التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من أجل نصرة الحق الفلسطيني في قضيته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جمعية المؤلفين والملحنين تدعو جموع الشعب للانضمام للمسيرة

جاء نص بيان جمعية المؤلفين والملحنين كالتالي: «انطلاقا من دورها الوطني والذى يمتد لأكثر من 75عاما، تؤكد جمعية المؤلفين و الملحنين والناشرين ساسيرو برئاسة الدكتور مدحت العدل وعبر كل أعضائها من الشعراء والملحنين والناشرين الذين يمثلون نخبة المبدعين في مصر، تضامنها الكامل مع كافة النقابات والكيانات الفنية والثقافية وكافة جموع الشعب المصرى وقيادته الحكيمة».

وتنضم إلى وقفتها اليوم أمام النصب التذكاري بمدينة نصر لنكون صفا واحدا وصوتا واحد لنصرة الحق الفلسطيني الأبدى ومجابهة تلك الهجمة الإسرائيلية البربرية والغاشمة والهمجية على أهلنا في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.