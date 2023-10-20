افتتاح مساجد جديدة بتكلفة 7 ملايين و390 ألف جنيه بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم اليوم، افتتاح 4 مساجد جديدة في مراكز «رشيد - المحمودية - كفر الدوار - دمنهور»، بتكلفة بلغت 7 ملايين و390 ألف جنيه.

افتتاح مساجد في البحيرة

وجاءت المساجد التي جرى تجديدها وافتتاحها كالتالي:

- مسجد الذاكر في قرية الحماد برشيد على مساحة 310 أمتار، بتكلفة إجمالية 3 ملايين و440 ألف جنيه.

- مسجد آل سكيكر في قرية سرنباي بالمحمودية، على مساحة 250 مترا مربعا بتكلفة إجمالية مليون و750 ألف جنيه.

- مسجد الرحمن في السنيحة بكفر الدوار على مساحة 125 مترا، بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.

- مسجد عزبة محلبة في الأبعادية بدمنهور على مساحة 115 مترا بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

عنوان خطبة الجمعة اليوم

وجاءت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان «الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض»، وتضمنت أن الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض واجب شرعي وضرورة وطنية، وهو دليل نبل النفس وعلو الهمة فالوطنية الحقيقية فداء وتضحية.

وجاء افتتاح المساجد في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.