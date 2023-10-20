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قمة القاهرة للسلام

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فلسطيني بالقاهرة: «مش هنسيب أرضنا.. والمصريين مقصروش معانا»

كتب:

حبيبة فرج
03:47 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
جانب من المظاهرة

جانب من المظاهرة

تشهد ساحة المنصة في منطقة مدينة نصر وقفة احتجاجية شارك فيها الآلاف من المصريين للتعبير عن موقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية. 

لن نترك أرضنا ومتمسكين بها إلى النفس الأخير

وشارك شاب فلسطيني الجنسية هذا الحشد الكبير، وألقى كلمة من فوق المنصة أمام الآلاف الموجودين من المصريين، عبّر خلالها عن شكره للدولة المصرية شعبًا وقيادة على موقفها القوي تجاه القضية الفلسطينية

وأكد الشاب الفلسطيني، أنّ الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم وينزحوا إلى سيناء وأنهم جميعا متمسكين بأرضهم إلى النفس الأخير، حيث قال: «إحنا مش هنسيب أراضينا وهنموت فيها». 

الجميع يرى الشاحنات المصطفة أمام معبر رفح

كما أشاد بالدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قائلًا: «إحنا في غزة عارفين كويس الجهود اللي بتعملها مصر عشان تساعدنا، وجميعنا نرى الشاحنات المصطفة أمام باب المعبر»، مضيفًا: «كل سعيكم يا مصريين واصل لينا ومشكور جدًا وإحنا مش هنسيب أرضنا غير على الموت».

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