إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 10 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 38 حالة تعد بمساحة 5644 مترا مربعا بنطاق 10 مراكز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات إزالة التعديات في البحيرة

وجاءت حالات الإزالة على النحو التالي:

- 5 حالات تعد بمساحة 1120 مترا، عبارة عن إيقاف أعمال حفر لعمل قواعد خرسانيه بالدلنجات.

- 8 حالات تعد بمساحة 880 مترا، عبارة عن أساسات وأسوار من الطوب الأبيض ومبانٍ بالطوب الأحمر وشدات خشبية بإدكو.

- 6 حالات تعد بمساحة 860 مترا، عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية بنطاق الوحدات المحلية لقرى كوم النصر وسيدي عقبة وديروط وفيشا بالمحمودية.

- 6 حالات تعد بمساحة 680 مترا، عبارة عن أساسات من الطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد.

- 3 حالات تعد بمساحة 440 مترا، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض الجيري والمونة الأسمنتية وشدات خشبية بنطاق الوحدات المحلية لقرى بغداد وأبو بكر الصديق وأحمد عرابي بمركز بدر.

- 3 حالات تعد بمساحة 356 مترا عبارة عن ردم حفر وشدات خشبية بشبراخيت.

- حالة تعد في المهد خارج الحيز العمراني على مساحة 350 مترا عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق الوحدة المحلية بالطود بكوم حمادة.

- 3 حالات تعد بمساحة 340 مترا عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وشدات خشبية لعمل سملات خرسانية بكفر الدوار.

- حالة تعدي في المهد بمساحة 320 مترا عبارة أسوار بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية خارج الحيز العمراني بقرية البردويل التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى.

- حالتا تعدي بمساحة 298 مترا عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وشدات خشبية بنطاق قريتي صفط الحرية وششت الأنعام بإيتاي البارود.

الحفاظ على الأراضي الزراعية

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.