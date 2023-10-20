انطلاق الجولة الثالثة للمجموعة 11 لدوري القسم الثالث بالإسكندرية غدا

تنطلق غدا السبت الجولة الثالثة لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات، والعميد صبحي الصاوي رئيس اللجنة، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

مباريات المجموعة 11

يلتقي فريق نهضة العامرية مع مركز شباب أبو المطامير على ملعب مركز شباب العامرية، ويواجه مركز شباب إيتاي البارود نظيره بدر على ملعب مركز شباب إيتاي البارود.

ويستضيف فريق مركز شباب المعمورة نظيره مركز شباب كفر بولين على ملعب المعمورة، ويلتقي فريق الترام مع مركز شباب العامرية على الترام.

ويواجه فريق مياه البحيرة نظيره المنتزه على ملعب مياه البحيرة، ويلتقى مركز شباب الدلنجات، مع فريق أبو حمص على ملعب مركز شباب الدلنجات.

فيما جنبت القرعة فريق أصحاب الجياد من اللعب في هذه الجولة، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .