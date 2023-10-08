نتائج مباريات المجموعة ضمن منافسات الدور الثاني بدوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، على 3 ملاعب فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاءات المجموعة الأولى اليوم، أسفرت عن فوز سنهور على منية جناج بهدفين مقابل لا شئ، وفوز كفر مجر على أبو ذيادة بهدفين مقابل لا شيء، وفوز محلة دياي على منية المرشد بـ3 أهداف مقابل هدف واحد فقط، لافتاً إلى أنّ ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ تشهد غداً الاثنين منافسات المجموعة الثانية.

وتضم فرق «لاصيفر، وشباس عمير، وميت الديبة، والمنشأة الكبري، وشباس الشهداء، وشباس الملح».

منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، الاثنين الموافق 9 أكتوبر ولقاءات المجموعة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصراً، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات ومراقب مباراة بملعب شباس الشهداء، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية ومراقب مباراة بملعب خليج بحري، وعبده شبانة، مراقب مباراة بملعب سنهور.