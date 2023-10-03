نتائج مباريات المجموعة الـ3 من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على (3) ملاعب، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج لقاءات المجموعة الثالثة

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاءات المجموعة الثالثة اليوم، أسفرت عن فوز دمرو على الروضة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفوز نشرت على منشأة عباس بهدفين نظيفين، والتعادل الإيجابي بثلاث أهداف بين لروينة أمام مسير، لافتًا أنّ ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ تشهد غدًا الأربعاء منافسات المجموعة الرابعة وتضم فرق «فرج الكبري، والخادمية، والرملة، والفيروز، والربع، والكوم الطويل».

منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، غدًا الأربعاء الموافق 4 أكتوبر ولقاءات المجموعة الرابعة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات ومراقب مباراة بملعب المنشأة الكبرى، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية ومراقب مباراة بملعب شباس عمير، وعبده شبانة مراقب مباراة بملعب أبو زيادة.