أهالي قنا ينظمون وقفة تضامنية بميدان الساعة لدعم فلسطين (صور)

شهد ميدان الساعة بمدينة قنا، عقب صلاة الجمعة، مشاركة الآلاف من أبناء محافظة قنا في وقفة تضامنية مع أهل غزة ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع والمدنيين، وكذلك تأييدا لقرارات الدولة في حماية أمن مصر القومي.

هتافات المواطنين في ميدان الساعة بقنا

وردد الحاضرون في الوقفة التضامنية مع فلسطين عبارات متنوعة تحمل في مضمونها رسائل مساندة للشعب الفلسطيني والتضامن معه، ومن بين العبارات «يا فلسطين نفديك بأرواحنا.. غزة غزة رمز العزة.. نفديك بأرواحنا يا أقصى».

وشهد ميدان الساعة توافد المواطنين من مختلف مراكز ومدن محافظة قنا، وكذلك كبار السن والشباب والفتيات الذين نظموا مسيرات خرجت من مساجد مدينة قنا تجمعت في الميدان.

مسيرات لدعم فلسطين بقنا

كما تزين الميدان بلافتات تضامنية مع القضية الفلسطينية، وتم تعليقها على عدة أبنية وحديقة ميدان الساعة، فضلا عن لافتات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي، وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية.