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الأمين العام للأمم المتحدة: دور مصر مهم في وصول المساعدات إلى غزة

كتب:

شريف سليمان
03:24 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يدرك أهمية مؤسسات الدولة المصرية وما تبذلها من جهد من أجل وصول المساعدات إلى غزة، وهذا أمر مهم بالنسبة إلى الأمم المتحدة.

توصيل المساعدات الإنسانية لغزة

وأضاف «جوتيريش» خلال كلمته قبيل مغادرته مطار العريش، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «من المهم أنّ يكون هناك وقود في الناحية الأخرى في غزة حتى نوفر لهم المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها».

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: «أغلب الموجودين هنا عند معبر رفح، متطوعون وينتظرون تمرير تلك الشاحنات، وسنحاول فعل كل شيء لوصول المساعدات في أقرب وقت إلى غزة، والتأكد من استمرارها، وحتى الآن لا يوجد وقت محدد، ومن المهم أن يحدث ذلك في أسرع وقت ممكن».

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