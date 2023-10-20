نقابات مصر تدعم قضية فلسطين بوقفات تضامنية وإدانات جرائم الاحتلال

نظم عدد من النقابات المصرية بعض الفعاليات لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعض قيام الاحتلال بتدمير المستشفيات والمدارس والأحياء السكنية، التي راح ضيحتها الآلاف من الشهداء الفلسطينين.

تضامن نقابة الصحفيين

وبدأت النقابات بالتعبيرعن إدانتها للأفعال التي يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال عدد من الوقفات التضامنية التي تدعم القضية الفلسطينية أو تندد بجرائم الاحتلال التي طالت النساء والأطفال، وعلى خلفية ذلك قامت نقابة الصحفيين باتخاذ عدد من الإجراءات منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الجاري، بداية من عمل يوم تضامني مع الشعب الفلسطينى.

كما دشنت نقابة الصحفيين لجنة لرصد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعقدت مؤتمرا صحفيا الإعلان توثيق ممارسات الإعلام الغربي المنحازة، إضافة إلى وقفة تضامنية أمام سلم النقابة بحضور نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.

تضامن نقابة الأطباء والمحامين

كما أعربت نقابة المحامين عن إدانتها للأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائلي، إضافة إلى عمل وقفة تضامنية للتعبير عن تضامن النقابة الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، وأعلنت نقابة الأطباء عن وقفة تضامنية للتنديد بجرائم الاحتلال، والوقوف بجانب القضية الفلسطينية في هذه الأزمة، وشارك وفد من النقابة برئاسة أسامة عبدالحي في الوقفة التضامنية لنقابة الصحفيين، بينما أعلنت نقابة المهندسين عن اجتماع طارئ لمجلس النقابة غدًا؛ لبحث سيل التعاون لحل الأزمة الفلسطينية.