فلسطينية تروي مأساة 14 يوما من قصف غزة: عايشين من غير كهربا وأكل (صور)

«كل الأكل فسد في الثلاجات..عايشين من غير كهرباء، ما في مكان آمن، الوضع مخيف فوق الوصف»، عبارة وصفت من خلالها الفلسطينية رولا الراس، التي تعيش تحت القصف في قطاع غزة، لـ«الوطن»، المأساة التي اندلعت منذ 14 يومًا، في محاولة منهم للصمود رغم قلة الحيلة.

أم فلسطينية تروي مشاهد مؤثرة من غزة

رولا الراس، أم فلسطينية تعيش مع والدتها الستينية وطفلتها في قطاع غزة، والتي تستغيث من الأوضاع المآساوية جراء القصف الإسرائيلي، والذي بدأ منذ 14 يوم، مضيفةً: «عمري ما عشت هيك حرب ولا شفت هذه المشاهد، بيقصفوا البيوت على الساكنين سواء الأطفال أوالشيوخ والنساء، ما في مكان آمن حتى المستشفيات استهدفت بخلاف مدارس الأونروا، المجازر والإبادة في كل مكان».

صمود رغم القصف

رغم الأحداث التي تحدث على أرض فلسطين، إلا أنّ أهلها يرفضون الخروج من بيوتهم، في محاولة منهم للصمود، لتكن «رولا» واحدة منهم، مضيفةً: «أنا في غزة لسه صامدة في البيت، ما تحركت على مدارس الإيواء، أطفالنا مرعوبين، نحاول البحث عن طرق للتواصل مع بعضنا البعض حتى نبث القوة في نفوسنا، إحنا في الليل والنهار في الجنوب بنتعرض للقصف، طلبوا من شمال غزة التوجه للجنوب، ظنًا منهم إنهم سيكونوا آمنين بها، لكن الوضع يزداد سوءًا».

أصوات مرعبة وقصف للمستشفيات والمدارس

ضغوطات نفسية يتعرض لها أطفال فلسطين بسبب القصف والاحتلال الإسرائيلي، الذي يجعلهم يستعدون للموت في أي لحظة، متابعةً: «بنسمع الأصوات من غير ما نعرف فين، نزلوا علينا أطنان من الصواريخ أصواتها مرعبة جدًا، كما إن البيت المقابل لي تعرض للقصف وولادي عايشين في رعب، خاصةً بعد استهداف المستشفيات والمدارس، رائحة الموت والجثث في كل مكان».