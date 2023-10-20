«جوتيريش»: يجب وقف الأمور المأساوية في غزة.. والمساعدات ضرورية للفلسطينيين

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه يجب وقف الأمور المأساوية التي تحدث في قطاع غزة، موضحًا: «يجب أنّ نحرك تلك الشاحنات، بأقصى سرعة ممكن من مصر إلى غزة».

«جوتيريش»: علينا أنّ نتغلب على كل العراقيل

وأضاف «جوتيريش» خلال كلمته قبيل مغادرته مطار العريش: «علينا أنّ نتغلب على كل العراقيل الموجودة، وأنّ ننخرط بشكل أكثر تفاعلية مع أمريكا وإسرائيل حتى نحرك شاحنات المساعدات».

المساعدات ضرورية لسكان قطاع غزة

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: «من المهم أنّ نستمر في دعم هذه الأمور وإحضار مزيد من الشاحنات، والسماح لها بالمرور ومن ناحية أخرى، لابد أن يكون هناك توافق عملي، لأن المساعدات ضرورية لبقاء سكان قطاع غزة على قيد الحياة».