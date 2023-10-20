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عاجل.. ملايين المصريين يدعمون فلسطين بالمساجد والشوارع في جمعة تحيا مصر

كتب:

حبيبة فرج
02:15 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
جانب من الوقفة التضامنية في المنصة بمدينة نصر

جانب من الوقفة التضامنية في المنصة بمدينة نصر

احتشد ملايين المصريين في المساجد والشوارع وساحة المنصة من أجل دعم فلسطين في جمعة تحيا مصر، وتأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، وكذا الحفاظ على الأمن القومي المصري، ولا تزال أعداد الموجودين في ساحة المنصة في تزايد ملحوظ.

رفض تهيجر الفلسطينيين

ولبّت فئات المجتمع المصري المختلفة دعوة الحوار الوطني للاحتشاد في ساحة المنصة، للتعبير عن رفضهم فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، إلى جانب تفويضهم للرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري، وهو ما ظهر من خلال الهتافات والتي جاء منها: «فوضناك فوضناك.. كل الشعب يا سيسي وراك».

تضامن الشعب المصري

 كما ردد المشاركون هتافات توضح تضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية مثل: «مصر وفلسطين إيد واحدة»، «يا فلسطين يا فلسطين إحنا وراكي جيل ورا جيل»، «غزة يا غزة يا أرض العزة».

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