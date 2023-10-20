كتلة الحوار: 100 مليون مصري خلف القيادة السياسية دفاعا عن أرض الوطن

قال مصطفى جعفر سالمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو مؤسس كتلة الحوار، إن نزول الملايين من الشعب المصرى لدعم القضية الفلسطينية والوقوف خلف القيادة المصرية ودعم قراراتها هو دلالة واضحة على وحدة الصفوف المصرية، مؤكدا أن 100 مليون مصري خلف القيادة السياسية دفاعًا عن أرض مصر.

دعم القيادة السياسية

وأضاف «سالمان»، في بيانه، أن الشعب المصري معروف أنه وقت الأزمات ينسى الخلافات والانتماءات السياسية ويضع وطنه أمامه، والدليل على ذلك تحالف الأحزاب السياسية اليوم للتعبير عن آرائهم ودعم القيادة السياسية المصرية في قراراتها سياسيا وعسكريا، وعدم التفريط في شبر من أرض سيناء ورفض وإدانة ما يحدث مع اشقائنا من أهل غزة .

وأشار عضو مؤسس كتلة الحوار، إلى الدعم الكامل للموقف المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي فى الرفض التام للتهجير القسري للأشقاء في فلسطين، وإخراجهم من أرضهم بالقوة إلى سيناء المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تعلم جيدا المخطط الإسرائيلي التي تسعي إليها، لكنها قادرة على التصدي له ولن تترك أي شبر من أرض سيناء.

حقوق الإنسان

ودعا مصطفي جعفر سالمان، منظمات حقوق الإنسان العالمية النظر إلى ما يحدث مع الأشقاء بفلسطين ونسائهم وأطفالهم ومرضاهم وجرحاهم بلا رحمة وبكل وحشية، موجها سؤاله إلى لجان حقوق الإنسان العالمية هل لا ترون ما يحدث أم ماذا؟.