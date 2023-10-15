مجلس الشباب المصري: القضية الفلسطينية ستظل ضمن أولويات مصر

أكد مصطفى جعفر سلمان، عضو أمناء مجلس الشباب المصري، أن دعوة مصر لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي كان يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دليل على الإدارة الحكيمة لمصر في ملف القضية الفلسطينية.

اجتماع السيسي رسالة ردع قوية للجميع

وأوضح سلمان، خلال بيان، أن مصر تدير هذا الملف باحترافية وحكمة شديدة، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها تسعى بكافة الطرق الممكنة بمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، كما أنها تعمل على حل للقضية والحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف «سالمان»، أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومى اليوم رسالة ردع قوية للجميع، وكان بهدف إرسال رسائل هامة وقوية أهمها، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأنه لا يمكن التفريط فى أي شبر من أرض سيناء العزيزة، بالإضافة إلى أن القضية الفلسطينية ستظل ضمن أولويات مصر، وأن مصر تررفض بشكل قاطع سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأشار سالمان، إلى أن مصر ستظل داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية، وتبذل قصارى جهودها لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتوانى لحظة حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالأمان والسلام، وستظل مصر هي المدافع الأول عن الوطن العربي.